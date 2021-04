dimanche 25 avril 2021 • 230 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le groupe No Stress Land a organisé la 9ème édition de son action sociale Ramadan pour venir en aide aux familles démunies en leur offrant une ration alimentaire complète pour un mois. Avec la pénurie de carburant, les membres du groupe ont mobilisé des charrettes pour acheminer les denrées à leurs destinataires.

"Nous sommes là pour notre neuvième édition de notre action sociale Ramadan. Cette année nous avons ciblé 200 familles. 200 familles c'est beaucoup de cible, mais les gens ont beaucoup contribué nos parents, nos amis, nos collègues, nous même et les membres de la Diaspora", a déclaré Aminata Seck Fall, secrétaire générale du groupe "No Stress Land" qui faisait face à la presse.

Avant de préciser que cette action va se dérouler à Dakar et sa banlieue le samedi 24 avril 2021. Et le Samedi prochain, ils seront dans les régions Kaolack, Thiès, Saint-Louis.

A l'en croire, les membres de "No Stress Land" vont distribuer des rations alimentaires d'une valeur de 65.000 francs CFA qui sera composée de riz, d'huiles et de savons, détergents du lait et des dattes, des denrées de plusieurs natures et tout ce comporte une ration alimentaire.

"Les cibles se sont les personnes démunies qu'on connait, des gens qu'on nous a indiqué, on fait des enquêtes pour cela et les membres aussi donnent leur cible", a fait savoir Aminata Seck Fall.

Pour rappel, l'année dernière avec la Crise Covid-19, le groupe "No Stress Land" avait aidé 100 familles.