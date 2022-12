A l’attention de l’ONG JAMRA : Nos excuses (Mat’Event)

lundi 12 décembre 2022 • 94 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Une partie des fonds récoltés lors de ces soirées, est versée à des œuvres et associations caritatives, afin de venir en aide aux couches vulnérables de la société. Nous accordons donc une attention particulière aux personnes dans le besoin et promouvons des valeurs d’entraide, de cohésion sociale et de lutte contre l’exclusion.

Suite à la soirée Chic et Glamour organisée le samedi 10 décembre 2022, au King Fahd Palace, une des prestations des artistes brésiliennes invitées, a pu choquer le public sénégalais et la Ummah islamique en particulier. Nous présentons nos sincères excuses à toute personne heurtée ou blessée dans ses convictions religieuses ou morales, par cette partie du spectacle.

Ayant des convictions religieuses ancrées, nous n'avons aucune intention de nuire ou de pervertir les valeurs fondamentales de la société sénégalaise. Nous nous évertuerons dans le futur, à respecter la sensibilité de chacun.

Nous tenons à préciser que les autres artistes invités (Safari, Bambaly Seck, Wally Seck, Monica, etc.), de même que l'animateur de la soirée Boubacar Diallo, ne sont en aucune manière liés aux prestations des danseuses brésiliennes.

La soirée s’est déroulée dans un cadre privé et bien encadré. Nous sommes disposés à vous rencontrer afin d’éclaircir des zones d’ombre qui pourraient subsister.

