iGFM – (Dakar) Maguette Diémé ou Amy Collé pour les fans de la Série «le regret », ou encore Mamy pour les plus intimes est en train de confirmer son ascension dans le monde du cinéma. Diplômée en sciences juridiques et politiques à l’université virtuelle du Sénégal, Maguette Diémé est également passée par la prestigieuse école ESEA (Ecole Supérieure d’Economie Appliquée) ex ENEA où elle a décroché son diplôme de technicien supérieur en Aménagement du Territoire, Environnement et Gestion Urbaine.

Reconvertie en journaliste chroniqueuse, après des études très poussées en journalisme et communication à ESUP Dakar, Magui a par la suite fait un virage à 360 degrés pour basculer dans le cinéma.

«Mamy, la meilleure amie de Faby», a été le premier rôle qu’elle a interprété dans la série Idda. Mais c’est véritablement avec la série «Le regret», où elle interprète un rôle principal que sa carrière a pris son envol.

Maguette a également fait des spots publicitaires et des clips vidéo disponibles sur Youtube. Elle a présenté des matinales et des journaux télévisés à la 7TV. Maguy ne s'est pas encore passé la bague au doigt.





