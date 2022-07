vendredi 29 juillet 2022 • 796 lectures • 1 commentaires

A l'expansion de la langue wolof actuellement sur les réseaux sociaux, à la recherche permanente d'une porte de sortie de l'acculturation occidentale, le jeune artiste et slameur Meissa ne cesse de poser des actes forts.

L'art du slam date de très longtemps mais l'originalité qu'en a faite le jeune Meissa Mara est toute nouvelle. Champion du Sénégal de slam, Meissa Mara ne cesse de faire vivre par ses mots d'une véracité inouïe revivifiant les valeurs africaines auxquelles l'Afrique garde une bonne nostalgie. Le jeune sénégalais Meissa Mara fait des merveilles avec la langue locale le "wolof". D'ailleurs, son premier recueil "Toortoor" a été écrit intégralement en langue wolof et le dernier qui cartonne intitulé Wurus. Il faut écouter ses prestations et ses poèmes en slam pour tomber sous le charme de cette langue nationale. explique t-il “ Ce n'est pas un choix difficile à comprendre. J'ai grandi dans un environnement où l'on ne parlait que le Wolof et quelques temps après l'obtention de mon baccalauréat j'ai découvert le livre de Cheikh Anta Diop Nation Nègre et Culture qui m'a permis de comprendre l'importance de valoriser nos langues nationales. Après ça je me suis procuré beaucoup de livres écrits en wolof et j'ai eu à suivre beaucoup de personnalités dans le monde de la culture qui milite pour la valorisation des langues nationales. Boubacar Boris Diop, Cheikh Alioune Ndao, Sokhna Aram Fall, Massamba GUÈYE... et tant d'autres ont été mes plus grandes lumières. Aujourd'hui, je me sens plus proche de mon Créateur quand j'écris que quand je prie. Ecrire et parler en Wolof sont devenus une forme de thérapie qui me permet de communiquer avec mon fort intérieur."