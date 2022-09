vendredi 2 septembre 2022 • 140 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Mélanie Thomas excelle aussi bien en danse qu'en musique. D'origine Franco-Ivoirienne, la Barbenaise agée de 18 ans est une source d'inspiration. Du talent à l'état pur, mais, doublé d'une éthique du travail qui force le respect, Mélanie fait partie du groupe Now United et représente dignement la côte d'ivoire.

Suivie par 1 million 400 abonnés sur instagram, Mélanie Thomas a su taper à l'oeil de Simon Fuller, le producteur entre autres des Spice Girls, de Eurythmics, et aussi de la fameuse émission révélatrice de talents American Idol. C’est ce génie de l’entertainment, du showbiz et des affaires qui, dans sa quête de recruter un nouveau membre africain du groupe Now United en juillet 2020, a jeté son dévolu sur Mélanie Thomas, un bijou, une étoile, une star en devenir.

Elle produit avec le groupe une première chanson en français qui s'intitule " Pas le Choix " s'en suivent des vidéoclips tels que " Momento, Future Me, Héwalé, Baïla qui a fait l'objet d'un live sur la chaine MTV Fresh Out, une performance au Portugal Got Talent pour promouvoir la chanson Heartbreak On The Dance Floor et récemment Like Me est le nouveau vidéoclip dans lequel on la voit avec son groupe, Mélanie se démarque avec des mouvements gracieux précis et hyper stylés et sa voix mélodieuse invite au voyage.

Pour la petite histoire, elle a été repérée à travers ses vidéos sur les réseaux sociaux, Instagram et youtube. Elle postait régulièrement sur ses comptes des capsules d’elle s’adonnant à sa passion: la musique. Ses interprétations sur des hits de Rihanna, Sam Smith, Tom Odell, Slimane & Vitaa, Burna Boy.… laissent entrevoir tout son potentiel vocal.

Mélanie Thomas a d'abord été auditionnée par vidéos, comme des milliers d'autres talents, puis elle a été invitée à prendre part aux auditions pour le casting de Now United à Dubaï. Et là, elle fit chavirer toute l’équipe. Now United tient sa nouvelle pépite, un talent qui vient de Côte d’Ivoire. Dire, aussi, que sa double nationalité a beaucoup plu au jury.

Mélanie fait aujourd'hui la fierté du continent Africain et beaucoup de jeunes s'identifient à elle grace à son ethique de travail inégalée.