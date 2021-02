jeudi 11 février 2021 • 181 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Passionné d'harmonie sonore, MNM, Mbaye Faye à l'état civil, était à la rédaction de Igfm.sn pour décortiquer son single «Veux-tu m’épouser ?».

Enraciné et ouvert à la fois, l'artiste invite à embarquer dans un voyage culturel entre sonorités africaines et européennes, rap et style traditionnel.

C'est d'ailleurs ce melting-pot qui s'écoutera dans son premier single qui sortira, ce 12 février, sur toutes les plateformes de téléchargement. Il est titré «Veux-tu m'épouser ?».

Dans cet entretien, l’artiste aborde, entre autres sujets, son amour pour la musique, son style de musique, ses études, le clash entre les artistes.