mardi 27 avril 2021 • 761 lectures • 0 commentaires

C’est la nouvelle pépite de Tik tok. Pape Gora Ngom, qui n’est plus à présenter sur ce réseau social, a gagné les cœurs en un temps record. Ses vidéos, qui allient humour et sensibilisation, dérident au quotidien ses followers.

Dans cet entretien accordé à Igfm, le tik tokeur revient sur ses débuts et dévoile son rêve de toujours. Influenceur reconnu, il a profité de l'occasion pour sensibiliser les jeunes femmes et ses jeunes frères et sœurs sur l’utilisation des réseaux sociaux.