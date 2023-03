jeudi 9 mars 2023 • 52 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) A la fois parolière et interprète, Sagalina lie sa débordante joie de vivre avec sa passion pour la musique. En plus d'être une personne joviale et solaire, les valeurs fondamentales de l'artiste lausannoise sont l'authenticité et le partage.

Elle garde un souvenir vivace de la première fois où elle entendit "When You Believe" de Whitney Houston et Mariah Carey, faisant naître en elle une véritable appréciation pour la musique de ces femmes aux voix iconiques et un désir intense de devenir, un jour, elle-même une artiste.

Regroupant à la fois ces légendes ainsi que des artistes de R&B moderne comme Sza, H.E.R., ou Summer Walker, les inspirations musicales de Sagalina sont variées. L’artiste a su charmer les internautes avec ses covers : en français, en anglais, ou même en albanais, l'artiste s'approprie les chansons avec aisance et originalité. Cette présence sur les réseaux sociaux lui ont permis d’être invitée à collaborer sur des projets musicaux, tels que " Harimaadee " du rappeur somalien Ro X, honorant par la même occasion sa culture d'origine. Avec sa première sortie "Kiss Kiss" en juillet 2021, en collaboration avec l’artiste libérien Sekzy, Sagalina nous a plongé dans la richesse de sa voix à la fois caressante et vibrante et nous a fait danser tout l’été. "No Clue", le deuxième single de l’artiste lausannoise s’est inscrit cette fois-ci dans un registre un peu différent. Avec ses sonorités R&B, elle souhaitait faire découvrir une nouvelle facette d’elle-même.

Sagalina a récemment partagé le lead single de Drip of Honey, son tout premier Ep qui sortira le 25 novembre. "Cannot StayA " est un véritable morceau de R&B dans lequel l'artiste dénonce une relation toxique dans laquelle elle suffoque. C'est un réel hymne à l'émancipation des femmes, qui représente à merveille l’essence même du premier EP de l’artiste, bientôt disponible sur toutes les plateformes.