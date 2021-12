Découverte : Satou, la jeune musicienne qui veut marcher sur les pas de Ma Sané

mercredi 15 décembre 2021 • 259 lectures • 0 commentaires

Vidéo 5 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) Satou, chanteuse, compositrice, ambitieuse, talentueuse et passionnée de Musique, dotée d'une voix en or était à la rédaction de iGFM pour décortiquer son New single « Mame ». Une belle reprise d'une chanson de Ma Sané.

Dans cet entretien, Aïssatou Niang, son nom à l'état civil, revient, entre autres sujets, sur son amour pour la musique, ses parents, ses études et Ma Sané. PUBLICITÉ



Cet article a été ouvert 259 fois.

Publié par Cheikh Sarr editor