À la loupe d'un fervent amateur des Lions passionné par la sirène de train

iGFM (Thiès) Alors que les éliminatoires de la CAN 2022 s’apprêtent à reprendre, IGFM s’est entretenu avec Sidy Lamine Diop, membre du 12e Gaïndé et passionné par la sirène de train, un symbole pour la ville de Thiès. À 50 ans, cet inconditionnel supporter suit depuis plus d’un de 15 ans l'équipe du Sénégal. Il appuie également les ouvriers du stade Lat Dior. Très excité quand son pays joue, il ne compte pas déroger à la règle, mercredi face à la Guinée Bissau. "Pin-pon sera au rendez-vous", annonce-t-il.



