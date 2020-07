A l’Aibd, Alioune Sarr insiste sur le respect des mesures encadrant des vols internationaux

– (Dakar) – Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, en visite mardi à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) pour constater l’effectivité de la mise en œuvre du protocole édicté pour la reprise des vols internationaux, a insisté sur la nécessité du « respect strict des mesures » encadrant la reprise du trafic aérien international, apprend-on de ses services.

A l’issue de sa visite, Alioune Sarr « a conclu sur la nécessité du respect strict des mesures prises pour encadrer et organiser la reprise du trafic aérien international et a exhorté l’ensemble des professionnels, des voyageurs et des citoyens à faire de cette lutte contre la Covid-19 leur propre combat », rapportent un communiqué du ministère du Tourisme et des Transports aériens.