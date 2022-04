jeudi 28 avril 2022 • 1098 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Auteur d'une nouvelle grande prestation contre Villarreal hier soir, Sadio Mané tutoie les sommets depuis le début de l'année. Footmercato nous apprend sur tout le monde s'est levé pour saluer la performance du Sénégalais.

Liverpool n'a pas vraiment eu besoin de forcer son destin hier soir pour battre Villarreal en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Dans un Anfield acquis à sa cause, le club anglais a étouffé son adversaire espagnol d'un pressing dont il a le secret. Le score de 2-0 a même été clément par rapport à la domination des Reds : 19 tirs à 1. Si le collectif a brillé, un homme est sorti du lot.



Deuxième buteur de la soirée et élu homme du match avec la note de 7,5, Sadio Mané a inscrit la 14e réalisation de sa carrière en C1. Si ce capital n'est pas si impressionnant que cela, encore loin des plus grands buteurs de la compétition, il s'agit surtout d'un record pour un joueur africain. Le Sénégalais a dépassé la légende Didier Drogba hier soir, vainqueur de la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea.



Ballon d'Or : Mané met la pression sur Benzema



Positionné en numéro 9 de ce trio magique qu'il compose avec Mohamed Salah et le Colombien Luis Diaz, l'attaquant semble très à l'aise à ce nouveau poste puisqu'il totalise 9 buts sur ses dix derniers matchs. À 30 ans et pour sa 6e saison chez les Reds, Mané est au sommet de son art et s'affirme comme le leader offensif de son équipe, quand Salah connaît une baisse de régime cette année.



Certains observateurs voudraient même le voir soulever le prochain Ballon d'Or. Si la concurrence de Karim Benzema ou encore de Kevin de Bruyne sera forte, une chose est certaine. L'ancien Messin sera au minimum sur le podium de la plus prestigieuse des récompenses. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations et qualifié le Sénégal à la Coupe du monde, ça serait la cerise sur le gâteau. Pour cela, il faudra aussi gagner la C1.