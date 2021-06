mardi 15 juin 2021 • 290 lectures • 0 commentaires

Le chef de l’Etat Macky Sall séjourne à Matam où il est arrivé lundi en milieu de matinée dans le cadre de sa tournée économique d’une semaine dans les régions du nord du Sénégal.

Après un périple de trois jours dans la région de Saint-Louis, le président Sall a mis le cap sur la région de Matam où il est prévu qu’il procède à l’inauguration d’infrastructures sociales de base ou au lancement de travaux d’infrastructures.



De Orofondé à Agnam Civol, les populations sont sorties en masse le long de la Route nationale numéro 2 pour accueillir le président de la République.

A Agnam Civol, Macky Sall a coupé le ruban d’inauguration de l’établissement sanitaire de niveau un Abdou Cissé Kane, d’une capacité de 70 lits.





Cet hôpital qui comprend 10 postes de dialyses dispose également de plusieurs services et d’un bloc opératoire, entre autres services.



Macky Sall a de même lancé à Agnam Civol les travaux d’un Ecomusée des peulhs et inauguré le poste de santé de Thilogne, avant de poser les premières pierres de l’Espace numérique ouvert (ENO) de Boki Diawé et du Centre de contrôle des fréquences du nord de l’Agence de régulation des télécommunications (ARTP) à Doumga Ouro Alpha.



Le long de la route vers Matam, les populations, malgré l’obscurité, ont accueilli le président Macky Sall dans la ferveur.



Au cours de la journée de ce mardi, le président de la République va procéder au lancement des travaux de la route du Dandé Maayo à Nguidjilone et ceux du lycée Hassan Diallo de la même localité.



Le séjour de Macky Sall dans la région de Matam se termine samedi.

APS