A nos héros de toujours

iGFM (Dakar) La PRESSE perd un Roi et une Reine.

De l’au-delà B T, Reine et les autres vont tenir les rênes de la Rédaction.

Pendant ce temps, nous autres qui avons grandi et appris sous leur ombre continuons de faire le pied de grue sur terre comme simple reporters pour préparer le menu des éditions et des paritions à venir.

Professionnalisme en bandoulière.

Le sens de la responsabilité et de la mesure comme credeau.

L’éthique et la déontologie toujours sur la balance, nos aînés n’attendent pas moins de nous.

Ils n’ont pas besoin de nos larmes mais de l’encre de nos plumes et de nos cœurs pour écrire encore les plus belles pages de la presse sénégalaise.

Le legs est lourd, mais armons nous de courage et de persévérance. Restons chevillés aux principes fondamentaux de ce noble métier.

Le PATRONT perd un Employeur et un Employé.

Le monde du travail pleure. Mansour kama, patron de la Cnes la confédération nationale des employeurs du Senegal tire sa révérence.

La jeunesse gagnée par les affres du chômage et du sous emploi regarde vers d’autres horizons.

Mais ne baissons pas les bras des Champion Nationaux il en existe et il en existera toujours pour hisser nos entreprises et notre économie aux cimes de la croissance et de la performance.

La MUSIQUE perd un Baobab de la Salsa. Les orchestres et autres groupes cherchent voix leader et instrumentalistes pour donner le ton et la cadence.

Balla Sidibé, pionnier et père fondateur de l’Orchestra Baobab n’est plus. Le Cubain du Pakao a rejoint ses anciens compagnons que sont Ndiouga Dieng, Laye Mboup, Issa Cissokho pour ne citer que ceux là.

Chapeau artistes. C’était pas évident mais vous avez donné forme et identité à la musique sous nos tropiques.

Vous avez inspiré la jeune génération qui aujourd’hui tente tant bien que mal à tenir haut le flambeau.

Pan important de notre riche et plurielle culture, ce qui fait son charme, vous êtes les gardiens du temple.

Raclez donc les voix, tenez bien vos instruments.

Que les décibels tonnent, que les lyrics déchirent car la musique c’est pour toujours.

NDATTE DIOP

Journaliste à la Rfm