A seulement 21 ans, Aïda Barham retrace la vie de Baye Niass dans un livre

vendredi 26 novembre 2021 • 50 lectures • 0 commentaires

Vidéo 5 mins Taille

Elle a 21 ans. Aïda Barham, qui est de nationalité Gamb ienne, a sorti son premier livre, «Journey in the Teachings of Baye Niass», qui retrace la vie de Mawlana Cheikh Ibrahim Niass. Aujourd’hui, elle est en train de faire la promo de son nouveau livre, ‘’Shaykh Ahmad Tijani and the Quintessence Tariqa Tijaniyya’’ qui porte sur la vie de Cheikh Ahmed Tidiane Cherif. De passage à Igfm, la jeune écrivaine nous livre les secrets que ces grands hommes religieux nous ont légués.



Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor