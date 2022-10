vendredi 28 octobre 2022 • 1265 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Impack & Safa Group, l’unité industrielle d’impression et de packaging a été officiellement lancée ce vendredi. Youssou Ndour, son promoteur, a décliné les ambitions de cette entreprise qui se veut sous régionale.

«Ce jour est pour moi, un jour important car, à travers le démarrage des activités de l’imprimerie Impack & Safa Group, nous entrons dans l’industrie manufacturière. C’est à dire la production de produits d’impression et d’emballage de qualité en grand nombre», s'est réjoui Youssou Ndour.



Il a tenu à souligner que les ambitions du nouveau-né de ses entreprises, dépassent nos frontières nationales. D’où la portée extranationale qu'il souhaite lui imprimer. «Je sais que le challenge est immense car l’ambition de cette imprimerie dépasse nos frontières. Elle devrait rayonner dans toute ‘Afrique de l’ouest. Oui, il s’agit pour nous de satisfaire qualitativement et quantitativement le marché national et de nous projeter dans la Cedeao.»



Youssou Ndour a aussi dit ce qui fait sa fierté en mettant sur pied cette unité industrielle. Unité qui fait déjà travailler quelques 150 employés directs. «Ce projet me passionne, car à travers lui, grâce à Dieu, je peux continuer à concrétiser un souhait: celui d’être utile à ma communauté et d'œuvrer en Afrique pour la création d’emplois. Il est temps de produire plus dans notre pays et en Afrique», indique le Pca du Groupe futurs Médias (Gfm).



Il invite les entrepreneurs sénégalais à s’ouvrir davantage au monde afin d’acquérir plus d’expérience. Mais aussi, pour apprendre des autres. Objectif : s’améliorer. «C’est pourquoi, armés de nos ambitions, nous nous sommes rapprochés du leader Égyptien dans le domaine de l’impression et du packaging, le groupe panafricain Al Safa Printing», confie-t-il à l’assistance venue nombreuse à Diamniadio assister à la cérémonie d’inauguration.

