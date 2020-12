mardi 15 décembre 2020 • 132 lectures • 0 commentaires

"À un moment, je voulais mourir, en finir": le récit poignant d'une tragédie

iGFM - (Dakar) Mouhamed Bécaye Sanokho est orphelin de père et de mère. Marié et très tôt propulsé chef de famille, il a embrassé le métier de conducteur de voiture «clando» pour joindre les deux bouts. Mais hélas, le business ne paye pas bien. Las des rackets des hommes de tenue, il vendra son véhicule pour prendre la pirogue et tenter l’immigration vers l’Espagne.

Mais, son voyage ne se passe pas comme prévu. Au bout de 5 jours de navigation en haute mer, une défaillance du moteur fera exploser leur embarcation. Il verra, sous ses yeux, des passagers clandestins mourir aux larges du cap vert. Un cauchemar que Mouhamed, le miraculé, raconte ici au micro de iGFM.





