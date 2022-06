vendredi 17 juin 2022 • 186 lectures • 0 commentaires

Malgré un important dispositif policier déversé dans tout Dakar, Yewwi Askan Wi ne renonce pas à la manifestation de ce vendredi. Selon Abass Fall, coordonnateur de Pastef à Dakar, rien n’a changé dans leur volonté d’user de leur droit constitutionnel.

«Nous maintenons notre manifestation de 15h, nous allons sortir pacifiquement et nous allons user de notre droit garanti par la constitution, qui est de manifester soit par l’image, la parole ou la plume.



Nous maintenons notre manifestations et je ne comprends pas que les gens nous appellent à la paix alors qu’ils auraient dû le faire en amont. Et la seule personne garante de la paix c’est Macky Sall (…)



Les images insoutenables des forces de l’ordre assiégeant le domicile du Président Ousmane Sonko ne sont pas acceptables. Et les gens vont sortir pour leur demander de quitter ce domicile ils n’ont pas le droit d’assiéger le domicile»