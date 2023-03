Abdinar Ndiaye explique ce qui s'est réellement passé avec Juan Branco

vendredi 31 mars 2023 • 194 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

PUBLICITÉ

iGFM-(Dakar) Le refoulement, la nuit dernière, de Me Juan Branco, avocat du leader de Pastef continue d’alimenter une grosse polémique au Sénégal et les partisans de ce dernier parle de violation des droits de la défense. Que s’est-il réellement passé ? Pourquoi l’avocat à ètè refoulé ? Me Abdinar Ndiaye, chargé de la défense de Sonko a livré sa version des faits et parle d’une atteinte à la profession d’avocat et accuse l’État d’avoir dilapider la défense de Sonko.

PUBLICITÉ



Cet article a été ouvert 194 fois.

Publié par Birame Ndour editor