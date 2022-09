jeudi 1 septembre 2022 • 170 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Prêté au RB Leipzig, Abdou Diallo a lâché ses premiers mots, sur le site officiel du club allemand.

"Je connais bien le RB Leipzig et la philosophie de jeu du club grâce aux matchs contre eux avec Mayence, Dortmund et le PSG. J'ai hâte de faire partie d'une équipe déjà solide et de pouvoir courir à la Red Bull Arena avec un maillot RBL. C'est bien d'être de retour en Bundesliga. Le RB Leipzig a de grandes ambitions et beaucoup de potentiel. Un grand défi et une saison passionnante nous attendent", a déclaré le défenseur international sénégalais.



Pour rappel, le RB Leipzig et le PSG ont trouvé un accord autour d'un prêt payant avec option d'achat à 25 M€ (16 milliards FCFA). Sous contrat jusqu'en 2024, l'international sénégalais retrouve ainsi la Bundesliga, un Championnat où il s'était pleinement épanoui entre 2017 et 2019 (Mayence, Borussia Dortmund).