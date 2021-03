mercredi 24 mars 2021 • 1274 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ancien capitaine des Espoirs français, Abdou Diallo s'est exprimé sur son choix pour le Sénégal. Retenu par Aliou Cissé pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le défenseur a été motivé après avoir découvert son pays d'origine avant sa signature au PSG.

“Je suis très content d’avoir l’honneur de représenter le Sénégal, c’est une grosse fierté pour moi. Avant de signer le PSG, je suis venu pour la première fois au pays. Donc j’ai découvert le Sénégal dans l’anonymat personne ne me reconnaissait. Et depuis ça me trottait en tête. J’ai parlé avec les amis, la famille et donc j’ai fait mon choix", a-t-il fait savoir sur le site de la Fédération sénégalaise de football.





Le Sénégal et non la France





"J’avais les deux options. Je suis Franco-sénégalais. Au bout d’un moment, je me suis demandé où était ma place et puis je me suis décidé sur le Sénégal."





La concurrence





“Non j’ai l’habitude. En club, c’est la même chose et cela depuis le début de ma carrière. La concurrence fait progresser tout le monde. Et on est au service de la nation. Donc, on va tous donner le maximum. Et puis, on donnera ce qu’on aura de meilleur.”





Objectif





"La CAN, on doit servir la nation et la nation nous servira après."





