iGFM – (Dakar) Abdou Fall, qui était ministre sous Wade, hérite d’un tout nouveau poste sous l’ère Macky Sall. Il a été nommé Président du Conseil d’administration de l’Apix Sa. Il remplace Chimère Diop à son poste.

Pour rappel, sous l’ère libérale, Abdou Fall fut ministre de la Santé, puis ministre de la Culture et de la Communication, ministre d’État et directeur de cabinet politique du Président Wade etc.