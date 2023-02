Abdou Guité Seck : Nouvel album de dix titre…

vendredi 24 février 2023 • 162 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) L’artiste Abdou Guité Seck a sorti un nouvel album intitulé « Kakatar » (Caméléon). Il s’agit d’un opus de dix titres dont «Tangal », «kakatar », «sope yi », «Lamin han mbye », «doundou gui diafé na » etc. A travers son opus, le chanteur démontre ses capacités d’adaptation, de flexibilité et d’évolution en utilisant le raisonnement analogique et met ainsi en évidence le caractère ambivalent du caméléon.

Dans le premier titre du nouvel album renseigne L’As, «tangal », Abdou Guité Seck chante l’acharnement dans une relation amoureuse. Quant au titre «Kakatar », il évoque les engagements jamais respectés. M. Seck rend hommage à ses frères et sœurs, journalistes et animateurs et fans à travers le titre «Sope yi». Il n’a pas omis la cherté de la vie.

Selon lui, le coût élevé de la vie a fini d’affecter les secteurs formels comme informels tels que le commerce, l’éducation, l’habitat, le transport, la santé et l’artisanat entre autres. Il met en évidence la hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité qu’une population en désarroi doit supporter. PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 162 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor