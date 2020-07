Abdou Karim Sall: « Plus de 62 tonnes de plastiques ont été saisies »

iGFM-(Dakar) Le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall a tiré ce Mardi, le bilan d’étape sur l’application de la la loi 2020-04 du 8 janvier relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques. Il a affirmé que plus de 62 tonnes de plastiques ont été saisies par les services du ministère de l’environnement déployés sur le terrain depuis l’entrée en vigueur de la loi.

Le ministre de l’environnement a aussi souligné que cette loi sur les plastiques, adoptée en janvier dernier par l’Assemblée nationale, et entrée en vigueur le 20 avril dernier traduit la volonté du président de la république Macky Sall de contribuer au programme zéro déchet, et permettre à chaque citoyen de jouir de son droit à un environnement sain.

Abdou Karim Sall prévient également que des sanctions seront rigoureusement appliquées contre les contrevenants de cette nouvelle loi. « Nous avons constaté que, malgré l’entrée en vigueur de la loi, les produits plastiques interdits continuent de circuler comme si de rien n’était. Mais les services du ministère et tous les départements concernés sont en train de mener des actions pour veiller à l’application des dispositions prévues par la loi. Des sanctions seront également appliquées. », prévient le ministre.

Il a profité de cette cérémonie qui intervient 3 mois après l’entrée en vigueur de cette loi, pour procéder également au lancement d’une vaste campagne de communication et sensibilisation sur les dangers du plastique. « Nos services ont, depuis l’entrée en vigueur de la loi, procédé à plus de 70 sorties dans les régions pour mener des actions et sensibiliser les populations. Nous allons continuer ces actions et impliquer les médias pour toucher un plus grand pourcentage de population. « , a déclaré Abdou Karim Sall.

Pour rappel, La loi n°2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques interdit les produits plastiques à usage unique comme les gobelets, couvercles, pipettes et tous sachets destinés à être utilisés pour conditionner l’eau ou toute autre boisson. Elle est entrée en vigueur hier le 20 avril.