Abdoul Aziz Sabaly - "Les marchés publics sont des leviers importants...."

mercredi 6 avril 2022 • 87 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD), dans le cadre de son Programme d’Encadrement des Entreprises en veille et Intelligence économique (PEEVIE), a organisé ce mercredi 6 avril une rencontre sur ‘’l’accès des TMP et PME à la commande publique’’. Ecoutons, Abdoul Aziz Sabaly, représentant du secrétaire général de la CCIAD qui revient sur le sens d'une telle initiative.

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 87 fois.

Publié par Harouna Fall editor