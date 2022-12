mercredi 28 décembre 2022 • 659 lectures • 3 commentaires

Politique

Abdoul Mbaye a fait face à la presse, ce mercredi, pour s’exprimer sur l’actualité. Il a prêché l’unité de l’opposition, tout en précisant, cependant, que Sonko n’est pas son leader.

"Il y a des propos qui mettent à mal cette opposition. Quand on décide d’un seul coup qu’un tel est le leader de l’opposition, il y a un problème. Il faut une compétition. Moi personnellement il n’est pas mon leader.



Il a de l’avance en notoriété sans doute, peut-être que ça se mesure, mais Sonko n’est pas mon leader. Ce n’est pas possible. Demain je peux être à ses côtés pour l’aider, pourquoi pas. Mais il n’est pas mon leader. Il faut donc qu’on cesse de se mettre dans des attitudes qui détruisent l’unité de l’opposition."



Présidentielle de 2024



"On va vers la présidentielle. Chacun a ses ambitions. Mais il y a une part de l’organisation de l’élection qui relève de l’unité de l’opposition et il faut y parvenir. Il faut même préparer le deuxième tour et la gestion future.



Comment organiser les soutiens au profit de celui qui va être le représentant de l’opposition? Tout ça se prépare. Mais ça ne se prépare pas avec «c’est moi le leader» ou un tel est le leader et tout le monde derrière lui. Non, certains ne vont jamais accepter cela. Moi c’est le Sénégal que je mets en avant, pas un tel ou un tel."



Concert de casseroles



"Des concerts de casseroles ont une fois fait tomber un régime en Iran. Moi je suggère même que tous ceux qui ont leur véhicule klanonnent à minuit, pour venir s'ajouter au concert de casseroles."