Abdoul Mbaye et Bruno d'Erneville veulent que Macky Sall fasse face aux sénégalais pour clairement évoquer la question de la candidature. Ce, pour faire chuter la tension qui prévaut actuellement.

Les leaders du Parti pour l’action citoyenne (Pac) et de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act) appellent Macky Sall à «à clarifier sa position pour apaiser le climat politico-social qui peut basculer dans une grande violence et à se concentrer sur les urgences que sont la relance économique et la lutte contre une inflation qui afflige nos populations».



Abdoul Mbaye et Bruno D’Erneville tenaient hier une séance de travail. Dans le communiqué de presse qui a sanctionné leur rencontre, ils ont regretté le climat délétère dans lequel le pays est maintenu, "par un contexte laissant supposer une éventuelle troisième candidature de Macky Sall en violation de la Constitution et des engagements fermes qu’il a pris lui-même publiquement."



Abdoul Mbaye et Bruno d’Erneville ont aussi retenu la nécessité de rejoindre la dynamique en gestation d’un grand rassemblement des forces vives de la Nation. «Ils appellent les citoyens épris de paix, de justice et attachés aux fondements de notre République, notamment à notre Constitution, ciment de notre unité, à rallier ce vaste mouvement de sauvegarde», informe le document.