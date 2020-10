mercredi 14 octobre 2020 • 46 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’Affaire Aliou Dembourou Sow continue de soulever des vagues d’indignation. Dans un communiqué reçu à iGFM, le Bureau politique de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) dirigé par Abdoul Mbaye condamne vigoureusement les propos du député jugés irresponsables et dangereux.

"Nous condamnons vigoureusement les propos aussi irresponsables que dangereux du député Aliou D. Sow. En effet nous n’avons jamais cessé d’alerter sur les dérives rampantes provenant du mode de désignation des députés et autres représentants qui fait que le plus souvent ils ne connaissent malheureusement pas le minimum requis pour aspirer à assumer les charges de représentants du peuple au parlement. Les propos xénophobes, irresponsables et dangereux de ce lugubre parlementaire illustrent si besoin en était que la carence de légitimité cumulée à un déficit notoire de savoir vivre et de savoir être peuvent nous mener à l’irréparable en sapant les valeurs fondamentales de notre chère République ainsi que du modèle sénégalais de concorde et de paix sociale.», déplorent Abdoul Mbaye et ses camarades.

Ils ont également demandé au Président de la République, à ne pas faire preuve de faiblesse et le dos rond une nouvelle fois dans cette affaire.

«Il doit prendre ses responsabilités par une réaction vigoureuse tendant à sanctionner comme il se doit l’auteur de tels propos. Nous l’invitons solennellement à prendre les mesures idoines afin non seulement de faire taire ce sinistre député, mais de dissuader à jamais toute personne qui serait tentée de prononcer des propos aussi

criminels, irréfléchis et irresponsables tendant à saper notre commun bon vouloir de vie commune », ont-ils demandé.