Abdoul Mbaye : « Le Covid-19 a fait démissionner l’Etat du Sénégal »

IGFM – L’ex-Premier ministre Abdoul Mbaye a réagi suite aux nouvelles mesures prises, hier lundi, par le chef de l’État Macky Sall, à propos de la gestion du Covid-19 au Sénégal. Et c’est pour déclarer que ce dernier a fait démissionner l’État.

«Le Sénégal est le premier pays à renoncer presque totalement aux mesures de lutte contre la pandémie au moment où elle y atteint son pic. Cela ressemble fort à du ‘’faites ce que vous voulez, désormais je m’en moque (…)’’, dit-il.

Il ajoute que force est de « reconnaître que la question du déconfinement ne pouvait être simple à résoudre ». « Il était devenu nécessaire de remettre le pays en activité tout en préservant les populations contre la propagation des contaminations. Cela supposait un travail important et rigoureux, de la compétence et un sens élevé de l’intérêt national. La simplicité et le recul face aux pressions ont été le choix», indique-t-il.