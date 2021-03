dimanche 14 mars 2021 • 135 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Abdoul Mbaye, président de l’Alliance pour la Citoyenneté et du Travail (ACT), a rendu un hommage au chanteur et parolier Thione Seck décédé dimanche à Dakar, à l’âge de 66 ans.

“Un chanteur et parolier d’une dimension exceptionnelle, patrimoine artistique et culturel de notre pays qui a beaucoup marqué la mémoire et la musique sénégalaises, Thione Ballago Seck, va nous manquer à jamais, lit-on sur sa page facebook.

“Thione, Un artiste de ta dimension ne meurt jamais; tes œuvres et ton legs te survivront. Repos éternel et condoléances attristées à ta famille à la communauté artistique et au Sénégal“, termine-t-il.





