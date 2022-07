dimanche 31 juillet 2022 • 137 lectures • 0 commentaires

iGFM-(Dakar) La tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakkar à Podor affiche un grand optimiste après avoir accompli son devoir civique. Selon lui, le bilan du prèsident Macky Sall offre à Benno toutes les chances de remporter ce scrutin.

"Aujourd'hui, j'ose espérer que l'issue du scrutin sera favorable à la grande coalition BBY. Une fois dans les urnes, les Sénégalais d’ici et d’ailleurs garderont en tête le travail acharné déployé depuis 2012 par le président Macky Sall, et vont opter pour la continuité ''.

Pour le ministre des finances et du budget, par ailleurs, tête de liste BBY dans le département de Podor'' il n'y a rien qui puisse entraver cette marche victorieuse et cette bonne dynamique de redressement de notre économie, tant sur le plan national qu'international. J'estime, par conséquent, que les Sénégalais en sont conscients, et dans le choix de leurs futurs députés, ils vont, encore une fois, montrer qu'ils prennent conscience des aspects importants liés à l'avenir de notre pays, et vont prouver à la face du monde qu'on reste un peuple mature et lucide''.

''Le moment est donc venu de départager le réalisme du président Macky Sall des errements et projections fallacieuses de l'opposition. La victoire de Bby est bien au rendez-vous dès la fermeture des bureaux de vote '', proclame Abdoulaye Daouda Diallo juste à la sortie de son bureau de vote à Bokki Dialloubé .