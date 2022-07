dimanche 31 juillet 2022 • 76 lectures • 0 commentaires

L’ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, vient d’accomplir son devoir Civique souligne

«Ici à Yoff les choses se sont très bien passées. Nous avons effectué la campagne la plus citoyenne et la plus démocratique et c’est la démocratie qui va gagner», a-t-il déclaré.



L’ancien maire de Yoff d’ajouter : «Aujourd’hui le Sénégal va sortir grandi de cette élection législative qui est extrement importante».



Rappeler qu’Abdoulaye Diouf Sarr s’est acquitté de son devoir civique au bureau de vote numéro 6 au centre Elhadj Elimane Diaw de Yoff.

Hawa Signaté