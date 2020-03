Abdoulaye Diouf Sarr: « L’État du patient ne suscite aucune inquiétude grave »

iGFM- Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a affirmé ce lundi que le Français testé positif au Coronavirus ne présente aucune inquiétude grave. Il a invité la population à faire confiance au système sanitaire sénégalais et à garder la sérénité. Abdoulaye Diouf Sarr a également précisé que le patient est mis en quarantaine à l’hôpital Fann.

« Les services d’alerte du ministère de la santé et de l’action sociale ont été informés vendredi par une structure sanitaire de la place à propos d’un patient qui présentait des symptômes du coronavirus. Il avait des douleurs à la gorges et des maux de tête. Nos équipes se sont dépêchés sur les lieux, et après les analyses, le patient est testé positif au coronavirus« , a d’abord affirmé Abdoulaye Diouf.

L’autorité en charge de la santé a ajouté que le malade est citoyen Français résidant au Sénégal avec sa Femme et ses deux enfants.

Abdoulaye Diouf Sarr, qui inscrit sa déclaration dans le cadre de la transparence et du partage de la bonne information avec les populations, a assuré que toutes les dispositions sont prises par les autorités pour circonscrire la vidéo.