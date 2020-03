Abdoulaye Diouf Sarr : « Toutes les 71 personnes qui ont été en contact avec l’émigré sont en observation »

iGFM-(Dakar)-Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a révélé ce dimanche que 71 personnes considérées comme des contacts de l’émigré porteur du virus sont toutes en observation. Il a fait cette déclaration dans l’émission Grand Jury de la RFM.

« Je tiens à éclairer l’opinion par rapport à 3 concepts. Avec ce genre d’épidémie, on parle de contacts, de cas suspects et de cas confirmés. Pour le cas de notre compatriote qui vient d’Italie, le premier contact est le taximan qui l’a transporté à Touba. Il y’a également les 28 membres de sa familles qui sont considérés comme des contacts au même titre que le personnel médical qui l’avait pris en charge au niveau de l’hôpital où il a été pris en charge Après évaluation, nos services ont répertorié 71 personnes qui ont été en contact avec l’émigré porteur du virus. Toutes ces personnes seront observées pendant 14 jours. Des prélèvements seront effectués sur toute personne qui présente des signes dans ce lot de contact. L’autre chose qu’il faut savoir est que l’un des fils de l’émigré qui s’était rendu à l’école a élargi le lot de contact, car les membres de sa classe son considérés comme des contacts et ils sont aussi suivis », a expliqué le ministre de la Santé.