iGFM - (Dakar) "L’Italie et le Sénégal partagent des liens séculaires très intenses et continus, visibles dans tous les secteurs de la coopération culturelle, économique, scientifique, politique et spécialement dans la coopération au développement" a déclaré ce jeudi, le président de la Chambre de commerce de Dakar, Abdoulaye Sow qui recevait une délégation d'hommes d'affaires italiens.

Il en veut pour preuve, les nombreux programmes/ pays évalués à plusieurs dizaines d’euro et qui contribuent à l’éradication de la pauvreté chez les couches vulnérables, l’objectif fondamental de la coopération italienne. Le partenariat italien est original en ce sens qu’il cadre parfaitement avec les objectifs de développement du Sénégal, énoncé dans le Plan Sénégal Emergent, PSE et le Programme d’Action Prioritaire Accéléré et Ajustée, PAP2A.



Par ailleurs, le président Abdoulaye Sow a apprécié à sa juste valeur, les efforts consentis par votre gouvernement, à travers l’Agence Italienne pour le Commerce, qui invite, sur diverses manifestations qui se tiennent dans votre pays, des chefs d’entreprises leaders dans leur domaine en prenant entièrement en charge leurs frais de participation.



Cette initiative concourt sans nul doute, Excellence, au renforcement des échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays.



Au total, liste-t-il: "une vingtaine d’entreprises ont été invitées entre mai et décembre sur les salons : Macfruit : le salon international des fruits et légumes, par excellence, Homi : le salon de la décoration, la 60ème édition du Salon international du meuble, EIMA : l’un des plus prestigieux salons sur la machinerie agricole".

La participation des entreprises sénégalaises à ces évènements leur a permis d’établir de bons contacts ou d’approfondir les contacts déjà existants. Nous notons au passage la commande de meubles au salon Homi et la commande de noix de cajou pour une valeur de 82 Millions de francs CFA.

L’économie italienne est au niveau de la plupart de celle des pays d’Europe. Et, sa croissance a été fortement impactée par la pandémie en 2020.

Dans un tel contexte, il peut être difficile de maintenir son rang de grande nation économique dont le moteur est principalement alimenté par le tourisme et la consommation intérieure. Mais, votre pays possède d’innombrables ressources pour rebondir et elle a accepté de consentir des efforts en s’appuyant sur les P.M.E et E.T.I familiales qui sont la force du système économique italien.

Le Sénégal pour sa part est une terre d’opportunités qui s’est engagé dans le cadre de son PSE à devenir une nation émergente à l’horizon 2035.

Notre pays a aujourd’hui deux atouts majeurs : Le potentiel des gisements pétrolier et gazier de son sous-sol, Sa stabilité politique, sociale, et un cadre législatif et réglementaire très incitatifs qui attirent les investisseurs.

Les secteurs du tourisme, de l’Agriculture, et des machines Agricoles, de la santé, de l’Agrobusiness, de l’Artisanat etc, sont des domaines à fort potentiel économique et partant d’excellents créneaux porteurs.



Les similitudes constatées au niveau de nos deux écosystèmes économiques, composés essentiellement de PME /PMI, TPE et d’E.T. I montre à suffisance que nous devons travailler à leur rapprochement afin de créer entre elles des synergies d’actions.