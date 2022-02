dimanche 13 février 2022 • 11 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le tout nouveau président du Conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Vilane, a été installé officiellement dans ses fonctions ce samedi. Après avoir remercié les populations , il s'engage à être le président de tous les Kaffrinois.

"Je serai un président qui incarnera une gouvernance territoriale. Je voudrais féliciter chacun et chacune et une pensée pieuse pour ceux qui nous ont quitté et remercié les femmes, une gratitude envers les chefs religieux, maîtres coraniques, les enseignants de l'école publique, aux jeunes, au président Abdou Diouf, au président Macky Sall, au président Ousmane Tanor Dieng un modèle, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, qui a participé à ma formation. Je tends la main à tout le monde"

