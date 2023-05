lundi 15 mai 2023 • 90 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "C'est avec tristesse et consternation que nous appris le décès d'un agent de la police nationale dans l'exercice de ses fonctions. Cet accident tragique issu des dégâts et collatéraux ,dans une mission délicate mais noble.

En s'inclinant respectueusement devant la mémoire du disparu, l'honorable député, le président du conseil départemental de kaffrine Abdoulaye VILANE, porte parole du parti socialiste, exprime son respect et admiration aux forces de défense et de sécurité ,adresse ses encouragements aux forces de l'ordre et de sécurité ,au ministre en charge de la sécurité publique et au chef de l'état.

L'honorable député Abdoulaye vilane présente ses sincères condoléances au chef de l’État, au ministre de l'intérieur ,au Directeur de la sécurité publique aux forces de défense et de sécurité et témoigne sa solidarité et son union de prières à la famille du regretté agent de police.

Absent du Sénégal, pour une mission dans le cadre de la CEDEAO, le Président Abdoulaye Vilane est convaincu que le parti socialiste fera formellement connaître son message à l'occasion de cette douloureuse circonstance.



Le cabinet du L'honorable député, président du conseil départemental de kaffrine.