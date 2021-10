mercredi 27 octobre 2021 • 542 lectures • 0 commentaires

Actualité 5 heures Taille

iGFM (Dakar) C'est l'information de cette matinée. Le maire de Ziguinchor, a claqué la porte de de la coalition Benoo Bokk Yaakar.

C'est ce qu'on appelle une décision inattendue. Celle du président Macky Sall d’investir Benoit Sambou candidat de la mouvance présidentielle à la mairie de Ziguinchor et ses conséquences notamment le départ d’Abdoulaye Baldé de Benno Bokk Yaakaar sont largement commentés par les quotidiens parus, ce mercredi. Selon Sud Quotidien, ’’Macky Sall choisit le duo Benoit Sambou-Seydou Sané’’ à Ziguinchor en prélude aux élections locales du 23 janvier 2022. Et d'ajouter que ce choix a poussé le maire sortant Abdouldé Baldé à claquer la porte de la coalition Benoo Bokk Yaakar. Furieux, ce dernier va créer sa coalition et déposer sa caution.