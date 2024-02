samedi 10 février 2024 • 999 lectures • 0 commentaires

iGFM (Abidjan) Abedi Pelé a réveillé ses souvenirs de CAN, ce samedi à Abidjan, lors d'une table ronde avec des capitaines vainqueurs de la Coupe d'Afrique, organisée par la Confédération Africaine de football (CAF), à la veille de la finale de la 34e édition.

"En 92, j'ai quitté l'équipe après une suspension en demi-finale. Cela ne m'a pas trop affecté. Après je suis retoutné en club pour continuer à travailler. Mais je me suis dit pourquoi j'ai pris ce carton jaune. Je me suis excusé et j'ai continué, les choses se sont très bien passées. Mais cette défaite ne m'a pas trop affecté, j'ai gagné une Coupe d'Afrique et des trophées", a déclaré l'ancien numéro 10 de la sélection du Ghana.



Invité spécial, Abedi Pelé était entouré de beaucoup d'autres légendes du footbball africain, qui ont remporté la CAN. Gadji Celi (Côte d'Ivoire), Kanu Nwankwo (Nigeria), Neil Tovey (Afrique du Sud) & Lucas Radebe (Afrique du Sud), Hossam Hassan (Egypte), Riadh Bouazizi (Tunisie), Christopher Katongo (Zambie), Joseph Yobo (Nigeria) et Benjamin Moukandjo (Cameroun).



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Abidjan, Côte d'Ivoire)

