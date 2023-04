jeudi 6 avril 2023 • 177 lectures • 0 commentaires

People 41 mins Taille

iGFM – (Dakar) Pour la première fois de son histoire, le Sénégal a participé aux Abilympics Internationaux, la plus grande compétition internationale de métiers des personnes en situation de handicap.

Au départ, ils étaient cinq sénégalais à représenter le Sénégal. Il s’agit de Bakary Diakité, catégorie création d’affiche, Boun Oumar Ndiaye catégorie photo-reportage, Rosalie Bintou Diatta, catégorie spécialiste en pâtisserie, Penda Seck, catégorie broderie et enfin, Saliou Mbaye catégorie poterie.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Le champion Bakari Diakité est revenu de Metz avec la médaille d'excellence dans la catégorie : Confection d'affiches et design.



Félicitation à eux pour cette première participation aux Abilympics Internationaux et rendez-vous aux prochaines échéances pour davantage de médailles en l'honneur du Sénégal.

Nos remerciements aux organisations partenaires, au gouvernement et aux personnes qui ont facilité la participation du Sénégal à cette compétition internationale.

L’inclusion des personnes handicapées dans les compétitions de métiers

Pour rappel : Abilympics France, est unec association nationale à but non lucratif née en 2014, a pour principale vocation de développer la participation des personnes handicapées dans toutes les compétitions de métiers en France et à l’international. Abilympics France a naturellement emprunté son nom, aux consonances anglo-saxonnes, au mouvement mondial dont

elle fait partie depuis sa création et régi par la Fédération Internationale Abilympics (IAF, International Abilympics Federation). Fort d’une quarantaine de pays qui le constituent, ce mouvement ambitieux s’anime notamment autour de l’organisation, tous les 4 ans, des finales internationales Abilympics.

Abilympics France et la région Grand-Est avec l’appui de WorldSkills France sont ravis de pouvoir unir leurs forces et leurs valeurs pour la réalisation et le succès de cet événement inclusif.