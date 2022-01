samedi 29 janvier 2022 • 95 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Santiago Eneme, un des milieux de terrain de la Guinée équatoriale, a déclaré en conférence de presse de veille de match, que son équipe va aborder le quart de finale de la CAN 2021, contre le Sénégal, comme une "finale".

"On va aborder ce match comme une finale. On sait que le sénégal a de bons joueurs. Je pense que le foot, il faut le vivre, et c'est ce qu'on va faire. On va aborder le match avec trop de concentration, en montrant notre niveau. Mais, on ne pense pas que le Sénégal n'a pas fait un bon premier tour. On se méfie du Sénégal. Mais, on a gagné de la confiance avec tout ce qu'on a fait depuis le début. On pense au groupe, on travaille comme une famille et on pense qu'on peut aller loin", a-t-il déclaré en conférence de presse, indiquant qu'ils sont capables d'enchaîner tous les matchs malgré les 120 minutes disputées en huitièmes de finale.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)