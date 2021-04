mercredi 21 avril 2021 • 265 lectures • 0 commentaires

L'hôpital régional de Kolda souffre d’un manque de gynécologues depuis Décembre 2020. Une situation qui pousse la députée Marieme Soda Ndiaye à adresser une question écrite au ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

"Chers concitoyens, conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, j’ai saisi le Président Moustapha Niasse et adressé une question écrite au Ministre de la Santé et de l’Action Sociale relative aux mesures et/ou dispositions prises pour l’affectation d’un (e) gynécologue à l’Hôpital régional de Kolda.

"Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale,

Lors de votre passage à l'Assemblée nationale durant le marathon budgétaire aux mois de novembre et décembre derniers, nous nous faisions l'écho de la vive préoccupation des populations de l’intérieur du pays qui s'offusquaient du manque de gynécologues, dermatologues, psychologues et ophtalmologues au niveau de certains hôpitaux régionaux. (Confère page 88 –paragraphe 2- Rapport Commission des Finances et du Contrôle budgétaire élargie à la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale.)

Cette situation, aux dernières nouvelles, est toujours d'actualité, obligeant les autorités sanitaires à procéder aux évacuations sanitaires vers d’autres établissements publics de santé disposant de telles spécialités. L’absence de gynécologue à l’Hôpital régional de Kolda, depuis le 24 Décembre 2020, en est une parfaite illustration.

Compte tenu des désagréments signalés et des répercussions sur le climat social qu'une telle situation pourrait engendrer dans ladite Région, nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir, Monsieur le Ministre, nous édifier sur les diligences envisagées pour l'affectation effective d'un(e) gynécologue au niveau de l'hôpital régional de Kolda. Le cas échéant, quand estimez-vous que le médecin affecté pourrait effectivement y prendre service".

Honorable députée Marième Soda Ndiaye

Fait à Dakar le 21 Avril 2021"