iGFM (Dakar) Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan n’a pas retenu Mohamed Salah pour la prochaine fenêtre FIFA, sur demande du joueur.

Ce dimanche, Hossam Hassan a annoncé sa liste des 25 Pharaons retenus pour le tournoi amical Winsunited Cup aux Émirats arabes unis sans le capitaine Mohamed Salah. En conférence de presse, Ibrahim, le frère jumeau d’Hossam Hassan, a expliqué que le staff technique a répondu favorablement à la demande de l’ailier gauche de rester à Liverpool afin de poursuivre sa remise en forme. Lui qui se remet peu à peu de pépins musculaires après avoir été touché il y a trois semaines en championnat.



“Salah pas exclu”



“Nous n’avons pas exclu Mohamed Salah, son absence est suite à sa demande”, a affirmé le technicien, quelques jours après avoir essayé en vain d’entrer en contact avec le joueur de 31 ans. “Mohamed Salah est une grande valeur et le capitaine de l’Égypte. C’est lui qui a demandé de ne pas être présent afin de poursuivre son programme de rééducation avec Liverpool, a-t-il ajouté. Je souhaitais que Mohamed Salah soit là bien sûr, surtout que c’est le début pour nous avec l’équipe nationale, mais malgré cela, en tant que staff technique, nous avons accepté sa demande. Nous espérons que Salah sera présent avec l’équipe d’Égypte lors des matchs contre la Guinée et le Burkina Faso (en juin, dans les éliminatoires du Mondial 2026, ndlr), car il est une grande force et représente un grand ajout pour l’équipe.”



Après avoir manqué plusieurs matches, Salah a effectué deux entrées en jeu, jeudi contre le Sparta Prague en Ligue Europa (5-1) puis ce dimanche contre Manchester City (1-1) en Premier League. Pendant ce temps, les Pharaons se préparent à affronter la Nouvelle-Zélande le 22 mars à Abou Dabi.

