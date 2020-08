Abus de Pouvoir, Magouilles: Le Juge Ousmane Kane rejette les accusations de son collègue Yaya Amadou Dia

iGFM-(Dakar) Le premier président de la Cour d’appel de Kaolack, le Juge Ousmane Kane, a fait face à la presse ce matin pour apporter des réponses suites aux accusations de magouille, et de trafic sur des décisions de justice avec la Libération illégale d’un criminel condamné à perpétuité pour assassinat et actes de barbarie. Il a totalement rejeté les allégations de son collègue Yaya Amadou Dia. Il a également soutenu que ces graves accusations portées par le juge Dia vont au delà de sa personne et porte atteinte à l’ensemble du système judiciaire sénégalais.

« C’est la crédibilité de l’ensemble du système judiciaire, du ressort de la Cour d’appel de Kaolack, qui a été mise en doute par un de nos collègues… C’est la premiére fois que je vois un magistrat évoquéer des dossier qu’il n’a jamais lus de sa vie. Il n’a jamais lus les décisions qui ont été rendues dans ces dossiers. », a-t-il confié à la presse.