Académie Libérale: 24 jeunes sénégalais formés au leadership politique

jeudi 9 décembre 2021 • 53 lectures • 0 commentaires

Actualité

iGFM-( Dakar) La Fondation Friedrich Naumann a procédé ce jeudi á la remise des diplômes aux 24 jeunes sénégalais formés pendant plus d’une année en leadership politique. Le Directeur Régional de ladite fondation, Dr. Jo Holden affirme que ce programme de formation répond à une exigence des jeunes leaders d’être bien outillés pour mieux faire face à leur obligation de défendre et de promouvoir la culture démocratique au Sénégal, mais aussi les valeurs et principes qui régissent un Etat de droit.

Publié par Birame Ndour editor