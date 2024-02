lundi 12 février 2024 • 1253 lectures • 1 commentaires

Le Président du parti La République des Valeurs/Réewum Ngor, Thierno Alassane Sall semble avoir déjà pris position par rapport au débat agité autour d’un projet de loi d’amnistie générale envisagé par le chef de l’État Macky Sall. Sur sa page Facebook, TAS a choisi de rappeler qu’il avait, en 2020, écrit dans son livre intitulé : Le Protocole de l'Élysée qu’ «Accepter l'amnistie par le dialogue, c'est faire le choix de trahir les intérêts du Sénégal». Voici l’intégralité du Post de TAS.

«Accepter l'amnistie par le dialogue, c'est faire le choix de trahir les intérêts du Sénégal.

C'est chercher à sauver un régime englué dans le deal et le parjure. Voilà ce que j'écrivais en 2020, aux pages 15 et 16, dans mon livre Le Protocole de l'Élysée :

Macky Sall et son équipe savent que leurs responsabilités sont documentées.[...] Ils sont hantés par la perspective de devoir répondre de leurs actes, car le Peuple ne pardonnera jamais. Leur salut réside dans une loi d'amnistie qui effacerait tous les crimes et délits économiques dans une fenêtre de temps qui couvrirait les affaires les concernant.[...] Que faire devant un tel diagnostic vital d'une omerta organisée ? Obéir à des convenances qui, en définitive, protègent des personnes qui ont violé les intérêts supérieurs de la Nation ?

Macky woto waɗ !»

