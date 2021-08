jeudi 5 août 2021 • 134 lectures • 0 commentaires

Ces mardi 03 août et mercredi 04 août 2021, une forte délégation gouvernementale s’est rendue au chevet des populations meurtries suite à l’accident de circulation à hauteur de Guédé Chantier, ainsi que celle touchées par les inondations suite aux fortes pluies dans la région de Matam.

Suite aux instructions du Chef de l’Etat, les Ministres Samba Ndiobène Ka et Mansour Faye, respectivement Ministre du Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale et Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement Mansour Faye se sont déplacés sur les lieux du drame.

« Nous sommes là pour apporter notre soutien. Le Président de la république, Macky Sall a donné des instructions ferme allant dans le sens d’accompagner ces populations éplorées mais aussi les malades qui sont actuellement au niveau de l’Hôpital. On nous a signalé que sur les 33 blessés, les 2 sont dans une situation grave. Nous essayons de les évacuer à Dakar pour la prise en charge », a déclaré Monsieur Mansour Faye. A cet effet, l’Etat a alloué une enveloppe de 20 millions FCFA aux victimes.

Rappelons que cet accident survenu le mardi passé entre un car Ndiaga Ndiaye et un minibus sur l’axe Ndioum-Podor a fait 12 morts et de nombreux blessés.

Sur twitter, le Président de la République a exprimé sa douleur et présenté ses condoléances aux familles « J’exprime ma douleur suite au terrible accident de la route tôt ce matin au croisement de Guédé Chantier et de la route RN2 à Podor. Je présente mes condoléances aux familles des victimes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a écrit le Chef de l’Etat.

En outre dans la région de Matam, la délégation gouvernementale a procédé à Agnam à la présentation des condoléances au nom du Chef de l’Etat aux familles endeuillée par l’accident en présence de Farba Ngom.

Puis, elle s’est rendue à Taïba dans la commune de Nabadji chez Madame le Ministre Zahra Iyane Thiam où l’effondrement d’un bâtiment a fait deux victimes.

Après ces étapes, le Ministre du Développement s’est rendu dans le département de Kanel pour visiter les sites touchés par les fortes pluies de ces derniers jours afin d’apporter l’appui de l’Etat aux sinistrés.