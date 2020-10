vendredi 2 octobre 2020 • 153 lectures • 0 commentaires

IGFM - Un conducteur de moto-taxi d’une quarantaine d’années a perdu la vie jeudi dans la soirée dans un accident de la circulation survenu sur la route régionale 61, à hauteur de Sagne, un village de la commune de Niakhar, a-t-on appris de source sécuritaire.

‘’L’accident a aussi causé un blessé grave qui se trouvait sur la moto au moment du choc frontal de l’engin avec et un camion semi-remorque’’, a notamment confié à l’APS un gendarme.



‘’Ce choc est intervenu peu de temps après la tombée de la nuit, au moment où le conducteur de la moto roulant dans le dans le sens Fatick-Niakhar, a engagé un dépassement d’un véhicule’’, a-t-expliqué.



‘’C’est au moment de cette manœuvre qu’a surgi dans l’obscurité un camion qui roulait en sens inverse provoquant inévitablement un violent choc frontal’’, a-t-il ajouté.



Le corps sans vie de la victime un moment coincé sous le camion a finalement été dégagé et déposé à la morgue de l’hôpital régional de Fatick par les sapeurs-pompiers. Le passager grièvement blessé a été évacué dans ce même établissement sanitaire pour des soins.



De son côté le chauffeur du camion a été arrêté et son véhicule immobilisé à la Brigade de gendarmerie de Fatick, fait savoir la source.