iGFM - Comme l'annonçait iGfm plus tôt, le véhicule du député, Moustapha Guirassy, a fait un accident ce matin. Les images de la voiture renseignent sur la violence du choc.

Le député et son chauffeur, qui étaient à bord, sont actuellement admis au service des urgences de l'hôpital de Tambacounda.

Selon la Rfm, le conducteur serait le plus touché. Il est entre les mains du service de chirurgie de l'établissement hospitalier. Le député serait légèrement touché. Il a eu quelques blessures à la main et sur la tête.

Pour rappel, le véhicule du Patron de l'IAM a dérapé avant de percuter une voiture en stationnement. Il est complètement endommagé (Voir images)