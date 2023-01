lundi 9 janvier 2023 • 561 lectures • 0 commentaires

Actualité 11 heures Taille

Le khalife général des mourides a présenté ses condoléances à la nation, suite au violent accident qui a occasionné 39 morts à Kaffrine. Un récital de coran est recommandé par le guide religieux.

« Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, nous présentons nos condoléances les plus attristées à toute la nation sénégalaise et particulièrement aux familles des victimes suite à l’accident tragique survenu tard dans la nuit du samedi à dimanche, dans le département de Kaffrine. Nous prions Allah SWT de les accueillir au Paradis » souligne le khalif général des mourides dans un communiqué. Le guide religieux a formulé des prières aux blessés afin qu'ils retrouvent leur état de santé. Il est aussi mentionné dans le communiqué, que Serigne Khabane Mbacké Fallilou est chargé de transmettre le ''Ndigueul'' à tous les Daaras et à toutes les mosquées pour un récital du Coran pour le repos de l'âme des disparus et pour un prompt rétablissement des blessés.